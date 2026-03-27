Większa determinacja gości i przegrana koszykarzy Polonii 1912 Leszno

Rozczarowanie gospodarzy, radość gości

W I rundzie w Opolu górą był zespół z Leszna. Wydawało się, że w rewanżu jest faworytem. Niestety okazało się, że więcej determinacji tego dnia wykazali koszykarze z Opolszczyzny, którzy jeszcze nie mogą być pewni ligowego bytu. Od początku zaznaczyła się ich przewaga. Gospodarze co prawda prowadzili nawet 20:15, ale potem inicjatywa należała do rywala, który był mały krok z przodu. Przez trzy kwarty było niemal równo, ale jednak na prowadzeniu wciąż byli rywale, którzy po 30 minutach prowadzili w Trapezie 63:61.

Jeszcze przez chwilę w ostatniej kwarcie było blisko, ale potem Weegree AZS Politechnika Opolska odskoczyła, szybko budując kilkunastopunktową przewagę. Polonia nie potrafiła odpowiedzieć w dodatku spadła jej skuteczność i nie mogło to wszystko się skończyć inaczej, jak rozczarowującą porażką 75:89.

Nadmieńmy, że najskuteczniej w zespole gospodarzy zagrali niemal tradycyjnie: Wendell Mitchell – 21 oraz Szymon Ryżek – 20 punktów.

