Nowa lokalizacja na wschodniej pierzei rynku

Zgodnie z przygotowanymi planami pomnik zostanie przeniesiony w okolice wschodniej pierzei rynku. Rzeźba nie trafi na żaden podwyższony cokół, lecz stanie bezpośrednio na płycie rynku, na wysokości bruku - mówi architekt miejski Bartosz Adamczak

„Zmiana lokalizacji pomnika wynika z realizacji przez miasto Leszno inwestycji pod nazwą zagospodarowanie i przebudowa płyty rynku w Lesznie wraz z chodnikami i zielenią. Przeniesienie pozwoli dostosować jego usytuowanie do nowego zagospodarowania przestrzeni rynku bez zmiany jego funkcji i znaczenia historycznego”.

Figura stanęła w centrum w 2023 roku z inicjatywy Organizacji Turystycznej Leszno-Region przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodę na zmianę miejsca musiał wyrazić zarówno właściciel obiektu, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wcześniej projekt zyskał pozytywną opinię komisji edukacji, kultury i sportu

Zobaczcie nową lokalizację pomnika króla Stanisława Leszczyńskiego (miejsce może się różnić od wskazanego - to wizualizacja oparta na przedstawionej w projekcie uchwały lokalizacji):

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Wątpliwości radnego: W kadrze zostanie tylko ratusz

Podczas obrad uwagi do projektu zgłosił radny Zenon Jóźwiak. Zwrócił uwagę na walory fotograficzne obecnego miejsca, z którego dotychczas korzystali spacerowicze.

„Koncepcja ustanowienia tego pomnika wynikała z wizji artystycznej uzgodnionej z komisją konkursową, aby król stał na wylocie ulicy Leszczyńskiej i patrzył w stronę Rydzyny. Samo usytuowanie pozwalało na robienie znakomitych zdjęć na tle ratusza oraz najstarszego budynku w Lesznie, czyli Wieniawy. Natomiast gdy przeniesiemy pomnik w okolice wschodniej pierzei rynku, w kadrze zostanie sam ratusz. Dlatego nasz klub zagłosuje przeciwko projektowi, bo brakuje nam jasnego uzasadnienia tej zmiany”.

Prezydent uspokaja: Figura ma być blisko mieszkańców

Do wypowiedzi radnego odniósł się prezydent miasta, tłumacząc zamysł stojący za nową aranżacją odnawianej przestrzeni.

„Punktem wyjścia do tej uchwały była modernizacja płyty rynku i poszukiwanie nowych funkcji dla tej przestrzeni. Uznaliśmy, że jedyną postacią, która powinna znaleźć się na płycie rynku, jest właśnie król Stanisław Leszczyński. Mogę zapewnić, że król nadal będzie dostępny dla mieszkańców. To nie będzie żaden niedostępny monument, ale postać stojąca na wysokości bruku”.

Radni uchwałę o przenosinach pomnika przyjęli przy 5 głosach sprzeciwu.