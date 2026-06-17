Wjechał firmowym busem do rowu. Za kółkiem pijany mieszkaniec Gostynia

Poranne wypadki

Do pierwszego zdarzenia doszło w środę (17 czerwca) ok. godz. 9:00, na drodze między Krajewicami a Ziółkowem. 54-latek jechał firmowym busem po kolegę do pracy.

- Kierujący samochodem dostawczym marki Iveco zjechał z drogi i wjechał do rowu. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy podczas wykonywanych czynności ustalili, że 54-letni kierujący pojazdem był w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało u niego 2,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z uwagi na stan zdrowia – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Za kierowanie samochodem na podwójnym gazie grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do drugiego zdarzenia doszło dziś po godz. 11:00 w pobliżu skrzyżowania ul. Łokietka i Przemysława II w Gostyniu. Kierujący Volkswagenem Golfem zderzył się z 79-latkiem jadącym rowerem. Rowerzysta został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają gostyńscy policjanci.

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