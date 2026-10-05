Nasi futsaliści Wreszcie ,,odpalili”

Ten mecz wreszcie miło się oglądało. Był pod pełną kontrolą zespołu z Leszna, który do perfekcji w tym meczu wykorzystywał wyjścia z kontrami. Już do przerwy zanosiło się na pogrom gości, którzy do tej pory mieli na koncie już 3 zwycięstwa, remis i porażkę. Na pierwszy trafienie trzeba było czekać do 7 minuty, a w roli głównej wystąpił Gallego. Wkrótce na 2:0 strzałem z ostrego kąta podwyższył Siecla. Gospodarze się nie zatrzymywali i jeszcze do przerwy zdobyli trzy kolejne bramki, nie tracąc przy okazji żadnej. Udris, Skrzypek i ponownie Gallego i do przerwy nie było co zbierać, bo było już 5:0.

Po zmianie stron tempo nie było już tak wysokie, a na kolejne bramki trzeba było czekać do ostatnich minut. Warto było, bo w końcówce padły trzy kolejne bramki dla gospodarzy, a na listę strzelców wpisali się: Lisowski z przedłużonego rzutu karnego, Siecla i Skrzypek, który zdobył jak Gallego drugą swoją bramkę w meczu. Końcowy wynik 8:0 jest imponujący, tym bardziej, że wywalczony z zespołem, który prezentował się do tej pory nad podziw dobrze. GI Malepszy Futsal Leszno odniosło tym samym drugą wygraną w rozgrywkach, która pozwoliła wskoczyć zespołowi na 11 miejsce w tabeli.