Kiedy i gdzie?

Dodatkowe komisje lekarskie będą czekać na zainteresowanych w Lesznie:

od 15:00 do 19:00. Miejsce: Delegatura Urzędu Wojewódzkiego (Pałac Sułkowskich, Pl. Kościuszki 4), pokój nr 29.

Dlaczego to ważne?

Spotkanie z komisją to pierwszy i niezbędny krok, aby otrzymać tzw. świadczenie wspierające. Są to pieniądze wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Podczas komisji urzędnicy ustalą, jak dużej pomocy wymaga konkretna osoba.

Masz pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie dokumenty zabrać lub komu przysługują pieniądze, możesz zadzwonić na specjalną infolinię pod numer: 61 850 8778.

Ewa Makówka o znajomości z Bagim. Żałuje, że mówiła o przeprowadzce do Warszawy