Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Specjalne komisje w Lesznie

Tomasz Szymlet
2026-03-17 11:54

Osoby z niepełnosprawnościami z Leszna i okolic będą mogły łatwiej ubiegać się o nowe pieniądze z ZUS. W najbliższych dniach w naszym mieście odbędą się specjalne spotkania z urzędnikami, którzy pomogą określić, jakiego wsparcia potrzebuje dany pacjent.

Niepełnosprawni

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Kiedy i gdzie?

Dodatkowe komisje lekarskie będą czekać na zainteresowanych w Lesznie:

  • Termin: 18 i 19 marca 2026 roku.
  • Godziny: od 15:00 do 19:00.
  • Miejsce: Delegatura Urzędu Wojewódzkiego (Pałac Sułkowskich, Pl. Kościuszki 4), pokój nr 29.

Dlaczego to ważne?

Spotkanie z komisją to pierwszy i niezbędny krok, aby otrzymać tzw. świadczenie wspierające. Są to pieniądze wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Podczas komisji urzędnicy ustalą, jak dużej pomocy wymaga konkretna osoba.

Masz pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie dokumenty zabrać lub komu przysługują pieniądze, możesz zadzwonić na specjalną infolinię pod numer: 61 850 8778.

Ewa Makówka o znajomości z Bagim. Żałuje, że mówiła o przeprowadzce do Warszawy
"Omnibus - szybcy i mądrzy" - pytania z programu
Pytanie 1 z 10
Kto wcielił się w rolę żony Stanisława Anioła w serialu "Alternatywy 4"?