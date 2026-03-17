Kiedy i gdzie?
Dodatkowe komisje lekarskie będą czekać na zainteresowanych w Lesznie:
- Termin: 18 i 19 marca 2026 roku.
- Godziny: od 15:00 do 19:00.
- Miejsce: Delegatura Urzędu Wojewódzkiego (Pałac Sułkowskich, Pl. Kościuszki 4), pokój nr 29.
Dlaczego to ważne?
Spotkanie z komisją to pierwszy i niezbędny krok, aby otrzymać tzw. świadczenie wspierające. Są to pieniądze wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Podczas komisji urzędnicy ustalą, jak dużej pomocy wymaga konkretna osoba.
Masz pytania?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie dokumenty zabrać lub komu przysługują pieniądze, możesz zadzwonić na specjalną infolinię pod numer: 61 850 8778.