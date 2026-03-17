Strzeżcie się kierowcy! Komenda Miejska Policji w Lesznie dostała drona [ZDJĘCIA]

Na drogach i w poszukiwaniach

Przekazanie drona odbyło się dziś (17 marca) w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. 17 Stycznia w Lesznie. Sprzęt wykorzystywany będzie przez drogówkę i podczas akcji poszukiwawczych.

- Jest to dron DJI Matrice 4TD. Jest wyposażony w kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy, kamerę szerokokątną, zoom optyczny - z około 400 metrów odczytanie tablic rejestracyjnych - nie ma problemu. Pełna wodoszczelność, także loty w każdych warunkach są możliwe. Pięc baterii - na jednej bakterii 45 minut lotu, także myślę że 3,5 godzinna akcja poszukiwawcza jesteśmy w stanie przeczesać bardzo duży teren. Jest rozbudowany pakiet sztucznej inteligencji, który pokazuje nam jaki teren został przeczesany, wskaże nam, jeżeli będzie osoba wykryta przez termowizję, to nam wskaże to miejsce, zapisze, poinformuje nas, także bardzo dobry sprzęt, który myślę, że wykorzystamy na pełną skalę i pełną ich możliwości - mówi mł. asp. Bartosz Adamczak z wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, który będzie go obsługiwał.

Nowoczesny sprzęt kosztował 60 tys. złotych. Jego zakup w całości sfinansował Powiat Leszczyński.

- Konsekwentnie realizujemy program "Bezpiecznie przez Powiat Leszczyński", robimy to wspólnie z komendą. Można powiedzieć pod kątem bezpieczeństwa "rozumiemy się bez słów" co do pewnych sytuacji, co do potrzeb. I tutaj z naszej strony wyszła taka inicjatywa, żeby właśnie zakupić dron, żebyśmy zrobili trochę taki krok wyprzedzający przed innymi jednostkami, żeby tutaj wyposażyć naszą komendę w takie urządzenie - mówił Maciej Wiśniewski starosta Powiatu Leszczyńskiego.

Do tej pory dron nad leszczyńskimi ulicami widywany był "okazjonalnie". Przyjeżdżali nim na patrole do Leszna policjanci z Poznania.

- Nie mieliśmy drona, korzystaliśmy tylko z drona komendy wojewódzkiej policji, który przyjeżdżał tutaj cyklicznie, ale co jakiś czas. Ja powiem, że pan starosta coraz bardziej zaskakuje mnie pozytywnie, bo tak naprawdę była inicjatywa pana starosty. A my na tego typu inicjatywy jesteśmy bardzo otwarci, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu i miasta Leszna. Będzie om nam niezbędny również w poszukiwaniach osób, a także do imprez masowych, bo one też nam sen z powiek czasami ściągają - mówił insp. Piotr Gorynia komendant miejski policji w Lesznie.

Sprzęt musi zostać jeszcze zarejestrowany w Komendzie Głównej Policji i niebawem będzie mógł rozpocząć pracę.

