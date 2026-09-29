Zaginęła 16-latka z Leszna. Julii od kilku dni nie ma w domu

Gdzie jest 16-latka?

O zaginięciu dziewczyny powiadomiona została policja w Lesznie. Nastolatka wyszła z domu 24 września ok. godz. 7:00.

- Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Rysopis:

Wiek: z wyglądu 18 lat, wzrost 172 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie koloru blond, oczy koloru niebieskiego.

Znaki szczególne: tatuaż na obu udach (na jednym wiśnia, na drugim wizerunek hello kitty).

Ubiór: leginsy w kolorze czarnym, czarne buty sportowe, jasna koszulka, szara bluza z kapturem.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej lub mogą pomóc w jej odnalezieniu proszone są o kontakt z leszczyńską policją - pod numerem telefonu 47 77 31 655 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 112.

Autor: Fb Policja Leszno/ Archiwum prywatne