Zaginęła 16-latka z Leszna. Julii od kilku dni nie ma w domu

Gdzie jest 16-latka?
O zaginięciu dziewczyny powiadomiona została policja w Lesznie. Nastolatka wyszła z domu 24 września ok. godz. 7:00.
- Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Rysopis:
Wiek: z wyglądu 18 lat, wzrost 172 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie koloru blond, oczy koloru niebieskiego.
Znaki szczególne: tatuaż na obu udach (na jednym wiśnia, na drugim wizerunek hello kitty).
Ubiór: leginsy w kolorze czarnym, czarne buty sportowe, jasna koszulka, szara bluza z kapturem.
Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej lub mogą pomóc w jej odnalezieniu proszone są o kontakt z leszczyńską policją - pod numerem telefonu 47 77 31 655 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 112.