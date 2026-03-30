Rozbite auta i zablokowany przejazd od strony Poznania

Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że przyczyną zdarzenia było zignorowanie czerwonego światła na sygnalizacji świetlnej mówi - mł. asp. Krzysztof Maćkowiak z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

"Kierująca citroenem, jadąc od strony Poznania w stronę galerii, w stronę Wrocławia, wjechała na skrzyżowanie na świetle czerwonym i zderzyła się czołowo z Audi. W wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana do szpitala na badania."

Obecnie na miejscu pracuje technik kryminalistyki, który zabezpiecza ślady niezbędne do dokładnego wyjaśnienia okoliczności wypadku. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu.

