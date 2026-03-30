Wypadek na Alejach Konstytucji. Citroen wjechał na czerwonym świetle

Tomasz Szymlet
2026-03-30 9:25

W poniedziałek, 30 marca, przed godziną 9:00 rano na Alejach Konstytucji 3 Maja w Lesznie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Jak wynika z ustaleń policji oraz relacji świadków, kierująca samochodem marki Citroen, poruszając się od strony Poznania w kierunku Wrocławia, wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Rozbite auta i zablokowany przejazd od strony Poznania

Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że  przyczyną zdarzenia było zignorowanie czerwonego światła na sygnalizacji świetlnej mówi - mł. asp. Krzysztof Maćkowiak z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

"Kierująca citroenem, jadąc od strony Poznania w stronę galerii, w stronę Wrocławia, wjechała na skrzyżowanie na świetle czerwonym i zderzyła się czołowo z Audi. W wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana do szpitala na badania."

Obecnie na miejscu pracuje technik kryminalistyki, który zabezpiecza ślady niezbędne do dokładnego wyjaśnienia okoliczności wypadku. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu.

Wypadek na Konstytucji 3 Maja w Lesznie
