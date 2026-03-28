Kolejny pożar mieszkania

Strażacy przyjęli zgłoszenie o pożarze około północy. Na miejsce zadysponowana została straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego.

– Z mieszkania, w którym doszło do pożaru, jedna osoba wyszła samodzielnie. Po przyjeździe na miejsce strażacy przystąpili do działań gaśniczych i równolegle przeprowadzono ewakuację osób z pozostałych mieszkań. Łącznie ewakuowano 6 osób. Jedna z osób biorących udział w działaniach, 26-letni mężczyzna, zgłosiła że źle się czuje i udzielona jej została pomoc. Zespół Ratownictwa Medycznego zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala na badania – przekazał Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Strażacy pomogli też kotu, czworonożnemu lokatorowi jednego z mieszkań. Podali mu tlen, dzięki czemu podtruty dymem pożarowym pupil został uratowany.

To kolejny pożar mieszkania w Kościanie w ciągu ostatnich tygodni. Pod koniec lutego paliło się mieszkanie w bloku przy ul. Jagiellońskiej, w którym poważnych obrażeń doznał jeden z dwóch przebywających w nim mężczyzn. Tydzień temu w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury oraz Gostyńskiej zginął 68-letni mężczyzna. Przyczyny i okoliczności obu pożarów nadal są ustalane.

