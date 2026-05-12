Znaleźli go w lesie. Mieszkaniec powiatu gostyńskiego uciekł z miejsca kolizji

Joanna Haliasz
2026-05-12 11:20

W chwili zatrzymania 46-letni mężczyzna był pijany. Jeśli był nietrzeźwy także w momencie spowodowania kolizji czekają go surowe konsekwencje.

Autor: Pixabay.com

Pijany za kółkiem

Do zdarzenia doszło w sobotę (9 maja) ok. godz. 20:00 na skrzyżowaniu dróg Gostyń-Stary Gostyń-Gola. Zderzyły się tam dwa pojazdy – citroen oraz BMW.

- Wstępnie policjanci ustalili, że kierujący samochodem marki Citroen 46-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego na oznakowanym skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym BMW. PO spowodowaniu kolizji mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo. Policjanci znaleźli go w lesie. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Od 46-latka pobrana została krew do badań laboratoryjnych, które wykażą, czy w chwili spowodowania zdarzenia drogowego też był nietrzeźwy. Policjanci szukali mężczyzny 40 minut. 

Jeśli tak było, mężczyzna odpowie przez sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Grożą za to 3 lata pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. 

