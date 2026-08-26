Wyprzedzał auto na pasach w Górze. Trafił na nieoznakowany radiowóz

Joanna Haliasz
2026-08-26 9:30

Samochodem, który złamał przepisy ruchu drogowego kierował 39-letni mieszkaniec Góry. Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli, podczas której wyszły też inne jego „przewinienia”.

Bok policyjnego radiowozu z włączonymi sygnałami świetlnymi w nocy. O zatrzymaniu w Górze przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Stanie przed sądem (?)

Do zdarzenia doszło w nocy, gdy policjanci wydziały ruchu drogowego patrolowali ulice Góry. W pewnym momencie, gdy byli na przejściu dla pieszych na ul. Jagiellonów ich cywilny pojazd wyprzedził Peugeot. Policjanci natychmiast zatrzymali go do kontroli. 

- Podczas kontroli poinformowali mężczyznę, że swoim zachowaniem popełnił wykroczenie, które dotyczy wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Sprawdzenie 39-latka w policyjnych systemach ujawniło kolejne naruszenie prawa — mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas dalszych czynności policjanci zwrócili uwagę na wyraźnie nerwowe zachowanie mieszkańca Góry. Przeprowadzony test śliny na obecność środków odurzających, potwierdził ich przypuszczenia — wynik był pozytywny - mówi Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Od kierującego pobrano krew do dalszych badań, które ostatecznie zadecydują o  postawieniu mu zarzutu kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna odpowie też za dwa wykroczenia - wyprzedzania na pasach oraz kierowanie bez uprawnień.

"Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze — zwłaszcza wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, jazda bez uprawnień czy pod wpływem narkotyków — stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu" - przestrzega policja. 

W Lesznie lotnisko koszą... owce

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