Wyrzucił worki pełne śmieci do lasu. Mieszkaniec gminy Lipno ukarany [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-04-17 11:59

Mężczyzna wyrzucił do lasu w okolicach Klonówca kilka dużych worków śmieci. Został za to ukarany mandatem.

Galeria zdjęć 5

Nie warto

W wielkich workach były m.in. dziecięce zabawki, miotła i różnego rodzaju opakowania. Śmieciarz porzucił je tuż przy ścieżce. 

- 55-letni mieszkaniec gminy Lipno po uprzątnięciu swojej posesji postanowił wywieźć zebrane śmieci i odpady do lasu w pobliskim Klonówcu. Zapewne myślał, że pozostanie anonimowy. Dzielnicowi z Lipna szybko ustalili, kto stoi za tym bulwersującym czynem. 55-latek na polecenie policjantów natychmiast uprzątnął co jego oraz został ukarany za popełnienie wykroczenia mandatem karnym - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Policja przypomina, że posegregowane śmieci można za darmo oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.