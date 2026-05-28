Z balkonu mieszkanki Leszna znikała damska bielizna. Nie porywał jej wiatr… a mężczyzna

Joanna Haliasz
2026-05-28 10:23

Amatorem damskiej bielizny okazał się 33-latek, również mieszkaniec Leszna. Mężczyzna usłyszał zarzuty i z nietypowych kradzieży będzie tłumaczył się przed sądem.

Z balkonu mieszkanki Leszna znikała damska bielizna. Nie porywał jej wiatr… a mężczyzna

i

Autor: Pexels.com

Nietypowe łupy

Do pierwszej kradzieży doszło na początku kwietnia na jednym z leszczyńskich osiedli. Początkowo nic nie wzbudzało podejrzeń właścicielki bielizny, suszonej na balkonie mieszkania.

- Zgłaszająca początkowo brak bielizny tłumaczyła sobie zbyt silnym wiatrem, jednak w miejscu gdzie wisiała bielizna pozostały klamerki. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie i postanowiła o sprawie zawiadomić policję - mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli i sprawdzili monitoring i dzięki niemu ustalili rysopis oraz sposób działania sprawcy.

- Policjanci szybko wytypowali podejrzanego. Do jego zatrzymania doszło w miniony wtorek. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli cześć skradzionej odzieży - mówi A. Stelmaszczyk. 

Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja nie informuje, czy i jak tłumaczył swoje nietypowe łupy 33-letni mieszkaniec Leszna. 

11. Dzień Kolekcjonera w Lesznie

Polecany artykuł:

48-latek z gminy Pępowo stanie przed sądem. Wjechał autem do rowu i uciekł
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka