Zniszczenie mienia, groźby nożem i uprowadzenie

Wszystko działo się w miniony wtorek (9 czerwca). Dyżurny rawickiej policji odebrał zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu od operatora numeru alarmowego 112.

- Z przekazanych informacji wynikało, że 31‑letni mieszkaniec powiatu górowskiego pojawił się w miejscu zamieszkania swojej byłej partnerki, 40‑letniej kobiety i grożąc jej nożem zmusił do wejścia do samochodu. Kobieta została zmuszona do pojechania z mężczyzną do jego miejsca zamieszkania. W pojeździe był również z nimi jej nieletni syn – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Mimo niebezpiecznej sytuacji i strachu kobiecie udało się zaalarmować służby ratunkowe. Na wskazane miejsce natychmiast wysłane zostały patrole z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz z jednostki w Górze.

- Funkcjonariusze szybko ujęli sprawcę, a kobiecie i dziecku zapewniono bezpieczeństwo oraz wsparcie – mówi B. Jarczewska. - Kilka dni wcześniej między byłymi partnerami doszło do konfliktu, podczas którego mężczyzna zniszczył między innymi meble w mieszkaniu kobiety i kierował wobec niej groźby karalne.

31‑latek był już wcześniej karany i odbywał karę więzienia, a ostatnich przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, co skutlować będzie surowszą karą. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

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