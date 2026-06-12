Podpułkownik "Joasia"

Uroczystość nadania stopnia podpułkownika Wojska Polskiego to dowód uznania dla całego życia Joanny Kiący-Fryczkowskiej.

Jej życiorys to gotowy scenariusz na piękny film. Joanna Kiąca-Fryczkowska urodziła się 4 lipca 1927 r. w Dęblinie. Gdy wybuchła II wojna światowa miała 12 lat i mieszkała w Warszawie. W czasie okupacji, jako uczennica Szkoły Handlowej, wstąpiła do Szarych Szeregów, a potem Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła w batalionie łączności na Ochocie. Trafiła do obozów koncentracyjnych, a po wyzwoleniu dołączyła do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Potem trafiła do Włoch, gdzie zdała maturę i krótko po niej przeniesiona została do Anglii.Tak spotkała niewidzianego przez kilka lat ojca.

Do Polski wróciła w 1947 roku. Kilka lat później ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego - specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Pracowała m.in. w Zabrzu i we Wschowie. W 1977 roku zamieszkała w Lesznie. Aktywnie działa w środowiskach kombatanckich i jest honorowym prezesem leszczyńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Za swoją służbę i działalność Joanna Kiąca-Fryczkowska uhonorowana została m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Powstańczym, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W 2021 roku Rada Miejska Leszna nadała jej tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna”.

"Otrzymanie wyższego stopnia w moim wieku to dla mnie ogromny zaskoczenie i wielki zaszczyt. Przysięgę wojskową składałam w czasie okupacji, kiedy nasz Kraj walczył o Niepodległość. Mam nadzieję, że obecne i następne pokolenia nie będą musiały dokonywać tak trudnych wyborów jak moi rówieśnicy. Wierzę, że będą kochały to co najważniejsze - Ojczyznę - i pamiętały o swoich przodkach" - odczytała podziękowania w imieniu ppłk. Joanny Kiący-Fryczkowskiej jej córka.

Pani Ewa ma 95 lat. To najstarsza wolontariuszka w Lesznie