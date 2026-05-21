Zablokowana S5 koło Leszna. Zderzenie kilku aut na wysokości Święciechowy [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-21 11:49

Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyło się rano kilka pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu trwają jeszcze policyjne czynności.

Domino na ekspresówce 

Do wypadku doszło dziś (21 maja) ok. godz. 9:00 na drodze ekspresowej nr 5, na jezdni w kierunku Wrocławia, na wysokości Święciechowy. 

- Kierujący Kia Ceed zjechał na lewy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena Tourana. Przed nimi jechał Citroen Jumper i uderzyli w ten pojazd, który następnie uderzył w barierę energochłonną. Kierująca Citroenem trafiła do szpitala - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Poszkodowana to kobieta w wieku 38 lat.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego oraz policja, która prowadzi tam jeszcze swoje czynności. Droga S5 w kierunku Wrocławia powinna być po godz. 12:00 ponownie otwarta dla ruchu. 

W zdarzeniu, jak przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie brało w sumie udział 6 osób. Straty oszacowano na ok. 70 tys. złotych, Wynikające głównie z uszkodzeń pojazdów. Na miejscu obecny był jeden zastęp OSP Święciechowa oraz dwa z JRG Leszno. 

