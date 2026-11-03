Powrót do planów sprzed lat

Plan zagospodarowania obszaru w ścisłym centrum miasta opiera się na koncepcji architektonicznej przygotowanej dekadę temu. Projekt zakłada przekształcenie ulic Zielonej, Brackiej i Wróblewskiego w przestrzeń łączącą funkcje mieszkalno-usługowe z ruchem pieszym, rowerowym oraz samochodowym.

Wcześniej realizację planów odłożono ze względu na inne miejskie inwestycje, w tym modernizację płyty Rynku oraz przebudowę ulicy Królowej Jadwigi. Teraz miasto oficjalnie rozpoczyna etap prac projektowych.

Modernizacja MBWA i nowe toalety miejskie

Równolegle samorząd przygotowuje się do modernizacji budynku Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych (MBWA) przy ulicy Leszczyńskich.

Z inwestycją wiąże się także zmiana lokalizacji miejskich szaletów. Dotychczasowe toalety zostaną przeniesione z Rynku do odnowionej przestrzeni przy ulicy Zielonej. Nowy punkt znajdzie się na poziomie zero, co ma zapewnić bezbarierowy dostęp osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

Miasto planuje pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, składając wniosek o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich.