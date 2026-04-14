Zakrwawiona matka uciekła do sąsiadów. Areszt dla 53-latka z gminy Śmigiel za znęcanie się nad rodzicami

Syn-oprawca

53-latek został zatrzymany w sobotę (11 kwietnia) rano. Policjanci zostali wezwani na interwencję do jednej z miejscowości w gminie Śmigiel.

- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że starsza kobieta uciekła do sąsiadów prosząc o pomoc. Jak wynikało z jej relacji, chwilę wcześniej została poszarpana i uderzona w twarz przez swojego 53-letniego syna. Kobieta miała zakrwawioną twarz i była wyraźnie roztrzęsiona. Dodała również, że syn od dłuższego czasu nadużywa alkoholu - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Policjanci zastali mężczyznę w mieszkaniu. Był wyraźnie pobudzony. Został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Tam funkcjonariusze wydali mu nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z rodzicami. Sporządzili również „Niebieską Kartę”.

- Po zgromadzeniu materiału dowodowego oraz wytrzeźwieniu usłyszał on zarzuty znęcania się nad rodzicami oraz spowodowania uszkodzenia ciała swojej matki, trwającego powyżej 7 dni. Sąd Rejonowy w Kościanie po rozpatrzeniu wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy - dodaje J. Lemański.

Mężczyzna był już wcześniej skazany za przestępstwo znęcania się nad rodziną. Kara została zawieszona na okres próby. Do kolejnego przestępstwo doszło właśnie w trakcie jej trwania.

"W sytuacjach zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Reagowanie może uratować zdrowie, a nawet życie osób pokrzywdzonych" - apeluje policja.

