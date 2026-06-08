Muzyczny finał z gwiazdami: Kto wystąpi?

Największe emocje budzi wieczorna część wydarzenia, która wystartuje o godzinie 18:00. Na głównej scenie pojawią się artyści, których nie trzeba nikomu przedstawiać:

Krzysztof Zalewski – jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów, zwycięzca "Idola", który każdorazowo porywa tłumy swoją energią.

– jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów, zwycięzca "Idola", który każdorazowo porywa tłumy swoją energią. Małgorzata Ostrowska – ikona polskiego rocka, której głos od lat elektryzuje publiczność.

– ikona polskiego rocka, której głos od lat elektryzuje publiczność. Natalia Szroeder – artystka łącząca subtelność z ogromnym talentem wokalnym.

Występy ogólnopolskich sław zostaną poprzedzone pokazami na „Kosmicznej Scenie Talentów”, gdzie zaprezentują się zdolni młodzi artyści i stypendyści. Jak zapowiada Marszałek Marek Woźniak, cała impreza ma być okazją do wspólnej, radosnej zabawy „bez zadęcia”.

Kosmiczne atrakcje i Planeta Zdrowia

Zanim jednak scena zapłonie od muzycznych emocji, już od godziny 13:00 na lotnisku czekać będzie mnóstwo atrakcji w „kosmicznym” klimacie. Choć gwiazdy wieczoru są głównym magnesem, warto pojawić się wcześniej, aby skorzystać z bogatego programu:

Planeta Zdrowia: „Kosmiczny szpital polowy” , w którym wykonasz bezpłatne badania, takie jak mammografia, cytologia czy RTG . Dostępne będą także konsultacje z dietetykami i nauka pierwszej pomocy.

, w którym wykonasz . Dostępne będą także konsultacje z dietetykami i nauka pierwszej pomocy. Strefa Technologii: Warsztaty z budowania rakiet, tworzenie „galaktyki w słoiku”, mobilne planetarium oraz hit dla fanów mocnych wrażeń – kino 9D.

tworzenie „galaktyki w słoiku”, mobilne planetarium oraz hit dla fanów mocnych wrażeń – Sport i Tradycja: Spotkanie z zawodnikami Unii Leszno, aqua zorbing, trampoliny oraz strefa gier podwórkowych sprzed lat.

Praktyczne informacje: Wstęp i dojazd

Co najważniejsze dla uczestników, wstęp na wszystkie koncerty i warsztaty jest całkowicie darmowy.Dla osób spoza Leszna przygotowano udogodnienie transportowe – Koleje Wielkopolskie uruchomią specjalne pociągi, które pozwolą na komfortowy powrót do domu po zakończeniu wieczornych występów gwiazd.

Krzysztof Zalewski zwyciężył w "Idolu". Czy pamiętacie jego drogę do triumfu w słynnym programie?