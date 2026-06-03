Zamiast na żużel - na komendę. Kibic drużyny z Leszna usłyszał zarzut

Joanna Haliasz
2026-06-03 9:21

22-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został zatrzymany w minioną niedzielę w Zielonej Górze, przed meczem Unii Leszno z Falubazem. Miał przy sobie pirotechnikę i narkotyki. Meczu swojej drużyny nie obejrzał, bo został przewieziony na komendę policji.

Zamiast na żużel - na komendę. Kibic drużyny z Leszna usłyszał zarzut

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Autor: KMP Zielona Góra/ Archiwum prywatne

Zakaz stadionowy i dozór policyjny

W niedzielę (31 maja) Falubaz Zielona Góra podejmował u siebie Fogo Unię Leszno. Na mecz do grodu Bachusa przyjechali fani Byków, wśród nich 22-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Niestety, zwycięstwa swojej drużyny nie obejrzał, nawet nie wszedł na stadion.

- Jeden z pracowników ochrony zasygnalizował policjantom, że młody mężczyzna najprawdopodobniej próbuje wnieść materiały niebezpieczne. Po przeszukaniu policjanci znaleźli przy 22-letnim mieszkańcu powiatu leszczyńskiego 3 petardy hukowe, a ponadto okazało się, że w kieszeni miał środki odurzające: marihuanę i amfetaminę - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.

Młody mężczyzna zamiast na mecz trafił do komendy policji na przesłuchanie.

- Śledczy przedstawili mu zarzut z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Ustawy i przeciwdziałaniu narkomanii.Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze został objęty zakazem stadionowym, czyli zakazem uczestnictwa w imprezach masowych i dozorem policji - przekazała zielonogórska policja. 

Młodego kibica czeka jeszcze sprawa w sądzie. Policja przypomina, że wnoszenie środków pirotechnicznych na teren imprezy i masowej to poważne naruszenie prawa. Osoba, która się go dopuszcza musi liczyć się z odpowiedzialnością karną, a także zakazem stadionowym. 

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