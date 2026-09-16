Amator łatwego złota

Zatrzymany 40-latek to mieszkaniec Swarzędza. Leszno było jednym z miast, które w ostatnim czasie odwiedził. Bynajmniej nie w celach turystycznych. Mężczyzna w jednym ze sklepów jubilerskich ukradł dwa złote łańcuszki oraz dwie bransoletki.

- W Lesznie wartość strat wyniosła kwotę ponad 31 tys. złotych – mówi Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Dwa łańcuszki i dwie bransoletki ukradł także w sklepie w Poznaniu, ale tu straty oszacowano na 9,8 tys. złotych.

Mężczyzna został zatrzymany po tym, gdy do komendy we Wrześni wpłynęło zgłoszenie o kradzieży złotego łańcuszka w sklepie na terenie tego miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że 11 września podejrzany miał dwukrotnie odwiedzić ten sklep.

- Najpierw fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go ręce – mówi A. Wojciński.

Mężczyzna zrobił sobie z tej działalności źródło dochodu i działał w warunkach recydywy, dlatego decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

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