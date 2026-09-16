Zatrzymano złodzieja złota w sklepie jubilerskim w Lesznie. Zrobił sobie z tego stałe źródło dochodu

Joanna Haliasz
2026-09-16 11:55

40-latek, który okradł sklep jubilerski w Lesznie zatrzymany. To samo zrobił też we Wrześni i Poznaniu, ale to właśnie w Lesznie najbardziej się obłowił.

Dwaj uzbrojeni policjanci prowadzą skutego kajdankami mężczyznę. O zatrzymaniu złodzieja złota przeczytasz w Eska Leszno.
Autor: KPP Września/ Archiwum prywatne

Amator łatwego złota

Zatrzymany 40-latek to mieszkaniec Swarzędza. Leszno było jednym z miast, które w ostatnim czasie odwiedził. Bynajmniej nie w celach turystycznych. Mężczyzna w jednym ze sklepów jubilerskich ukradł dwa złote łańcuszki oraz dwie bransoletki.

- W Lesznie wartość strat wyniosła kwotę ponad 31 tys. złotych – mówi Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Dwa łańcuszki i dwie bransoletki ukradł także w sklepie w Poznaniu, ale tu straty oszacowano na 9,8 tys. złotych.

Mężczyzna został zatrzymany po tym, gdy do komendy we Wrześni wpłynęło zgłoszenie o kradzieży złotego łańcuszka w sklepie na terenie tego miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że 11 września podejrzany miał dwukrotnie odwiedzić ten sklep.

- Najpierw fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go ręce – mówi A. Wojciński.

Mężczyzna zrobił sobie z tej działalności źródło dochodu i działał w warunkach recydywy, dlatego decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Samochód nagle stanął w płomieniach

Polecany artykuł:

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. My mówimy miasto, Ty wskazujesz województwo
Pytanie 1 z 10
Ruszamy! Łomża?