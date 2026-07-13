Mogło dojść do tragedii

O dużym szczęściu w nieszczęściu mówi pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusz, wskazując na potężne zniszczenia tyłu osobowego auta:

„Patrząc na skutki tego wypadku, widać wyraźnie, że mogło dojść do prawdziwej tragedii, gdyby ktokolwiek siedział na tylnej kanapie tego Nissana. Na szczęście kierująca kobieta była przytomna i trafiła pod opiekę ratowników medycznych." - informuje starszy aspirant Piotr Mulczyński z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Zablokowany odcinek drogi od ronda przy markecie w Święciechowie w kierunku Gołanic wywołał spore utrudnienia w ruchu. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady i dokumentują zniszczenia pojazdów, a także strażacy usuwający z jezdni resztki powypadkowe. Mundurowi kierują wszystkie samochody na wyznaczone objazdy.

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