Zderzenie trzech aut na obwodnicy Święciechowy. Droga zablokowana

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-13 11:44

Przed godziną 11:00 na zjeździe z ronda w Święciechowie doszło do zderzenia busa marki Renault oraz dwóch osobówek – Nissana i Skody. W wyniku najechania na tył, poszkodowana została kierująca Nissanem, którą pogotowie zabrało do szpitala. Droga została całkowicie zablokowana, a policja zorganizowała objazdy.

Mogło dojść do tragedii

O dużym szczęściu w nieszczęściu mówi pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusz, wskazując na potężne zniszczenia tyłu osobowego auta:

„Patrząc na skutki tego wypadku, widać wyraźnie, że mogło dojść do prawdziwej tragedii, gdyby ktokolwiek siedział na tylnej kanapie tego Nissana. Na szczęście kierująca kobieta była przytomna i trafiła pod opiekę ratowników medycznych." - informuje starszy aspirant Piotr Mulczyński z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Zablokowany odcinek drogi od ronda przy markecie w Święciechowie w kierunku Gołanic wywołał spore utrudnienia w ruchu. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady i dokumentują zniszczenia pojazdów, a także strażacy usuwający z jezdni resztki powypadkowe. Mundurowi kierują wszystkie samochody na wyznaczone objazdy.

Mocno rozbity tył czarnego Nissana po wypadku w Święciechowie. O utrudnieniach na drodze przeczytasz na Eska Leszno.
Galeria zdjęć 9

Polecany artykuł:

Milionowe zarobki lekarzy w Wielkopolsce. Znamy rekordzistów ze szpitala w Lesz…
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Trudny, szybko zwątpisz w komplet
Pytanie 1 z 10
Ilu urzędujących prezydentów USA zmarło w zamachach?