Tydzień z kolekcjami

To właśnie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie od kilkunastu lat organizuje Dzień Kolekcjonera. To jedyna okazja w roku, by w jednym miejscu poznać leszczyńskich kolekcjonerów i ich pasje. W tym roku poprzedza go Tydzień Kolekcjonerski w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na Pl. Metziga w Lesznie.

- Tak się składa, że w tym roku mamy 20-lecie działalności i postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność. Zaczynamy wystawą o Hetmanach Kolekcjonerów Polskich, we wtorek i w środę warsztaty i oprowadzenia kuratorskie, w czwartek mamy galę, a w niedzielę zapraszamy do biblioteki im. Stanisława Grachowiaka na tradycyjny Dzień Kolekcjonera - mówi Janusz Skrzypczak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, znany nie tylko w naszym regionie kolekcjoner i pasjonat historii.

Hetman Kolekcjonerów Polskich to najwyższa honorowa godność w polskim środowisku zbieraczy pamiątek narodowych i dzieł sztuki. Pierwszymi wyróżnionymi nim Leszczynianami byli Zbigniew Gryczka i Władysław Piosicki. W tym roku do tego elitarnego grona dołączył także Janusz Skrzypczak.

- Starsi mieszkańcy Leszna będą bardzo dobrze pamiętać wiele wystaw, które oni zorganizowali i w Leszczyńskim Towarzystwie Kulturalnym i w bibliotece i właśnie jako kolekcjonerzy indywidualni. Trzeba dodać, że pan Władysław Piosicki oprócz tego był genialnym malarzem, który uwiecznił jak wyglądało kiedyś Leszno, jak się Leszno zmieniało. Także naprawdę Leszno może być bardzo dumne z tego, że zakupiło kiedyś komplet prac pana Piosickiego i możemy podziwiać je do dnia dzisiejszego i mam nadzieję jeszcze dłużej - mówi Janusz Skrzypczak.

Tytuł Hetmana Kolekcjonerów Polskich ustanowiony został w 1965 roku przez warszawskie środowisko kolekcjonerów. Pierwszym Hetmanem został Jerzy Dunin-Borkowski - legendarny zbieracz, który zgromadził gigantyczne zbiory militariów, numizmatów i malarstwa. Dziś znajdują się one w muzeum w Krośniewicach, które przyznaje ten honorowy tytuł w wraz z nim pierścień "Zasłużony dla Kolekcjonerstwa Polskiego".

11. Dzień Kolekcjonera w Lesznie