31 ton szkła i słupy prosto z Hiszpanii

Kto pamięta dawny Akwawit, ten wie, że obiekt przez lata zamienił się w straszącą w mieście ruinę. Dziś po tym smutnym widoku nie ma śladu. Na placu budowy trwają prace, które robią ogromne wrażenie techniczne.

Najbardziej widowiskowym elementem nowej bryły jest wielka południowa ściana. Cała konstrukcja waży aż 40 ton – z czego niesamowite 31 ton stanowi samo szkło, a resztę aluminium. Co ciekawe, specjalistyczne słupy wspierające tę potężną taflę zostały ściągnięte na specjalne zamówienie aż z Hiszpanii. Dzięki nowoczesnym szybom wnętrze nie będzie się nagrzewało w upalne dni.

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Koniec z odpadającymi kafelkami

Rewolucja dotknęła również same niecki basenowe. Inwestorzy zrezygnowali z tradycyjnych płytek ceramicznych, które po latach pękały i wymagały uciążliwych remontów. Główny basen sportowy wyłożono nowoczesną stalą nierdzewną – to technologia stosowana w najnowocześniejszych obiektach w Europie, która gwarantuje idealną higienę i trwałość na dekady.

Co ciekawe, robotnicy musieli zastosować nietypową kolejność prac: najpierw wykończono sufity, a dopiero na końcu montuje się delikatne dno ze stali, by ciężki sprzęt nie zniszczył precyzyjnych posadzek.

zobaczcie ostatnie zdjęcia "starego" Akwawitu

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Zjeżdżalnie, saunarium na 100 osób i rozbudowa co 2 lata

Zmodernizowany obiekt ma pomieścić około 1500 gości dziennie. Na odwiedzających czekać będą:

3 zjeżdżalnie: mała dla maluchów w brodziku, szeroka rodzinna (220 cm szerokości, 13 m długości) oraz kultowa, 53-metrowa Anakonda.

mała dla maluchów w brodziku, szeroka rodzinna (220 cm szerokości, 13 m długości) oraz kultowa, 53-metrowa Anakonda. Strefa relaksu: 4 wanny jacuzzi w strefie głównej oraz 2 w strefie solankowej.

4 wanny jacuzzi w strefie głównej oraz 2 w strefie solankowej. Saunarium: 4 sauny wewnętrzne oraz przygotowane przyłącza pod zewnętrzną saunę eventową na 100 osób.

Inwestor planuje, że obiekt będzie stale ewoluował – co 2–3 lata na obiekcie ma pojawiać się nowa atrakcja (m.in. ekstremalna zjeżdżalnia Kamikadze).

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Kiedy otwarcie i ile to kosztuje?

Mimo że skala przebudowy jest ogromna, kierownictwo budowy uspokaja w kwestii harmonogramu.„Mój zespół wybudował w swojej karierze co najmniej kilka basenów, a niektórzy fachowcy mają na koncie ponad dziesięć takich obiektów. Na bazie tego doświadczenia z pełną odpowiedzialnością potwierdzam, że zdeklarowany termin umowny jest jak najbardziej do osiągnięcia” - obiecuje dyrektor w firmie Adamiec, Arkadiusz Majorczyk

Koszt inwestycji: ponad 94 mln zł brutto (w tym 26 mln zł z Polskiego Ładu), a z infrastrukturą drogową ponad 97 mln zł.

ponad 94 mln zł brutto (w tym 26 mln zł z Polskiego Ładu), a z infrastrukturą drogową ponad 97 mln zł. Planowane otwarcie: czerwiec 2027 roku.

zobaczcie wizualizację nowego Akwawitu

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