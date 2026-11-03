Wszystko zaczęło się w drugiej połowie września. 23-letnimieszkaniec powiatu gostyńskiego otrzymał wówczas wiadomość o zablokowaniu konta na platformie Steam, do zakupu i korzystania z gier komputerowych. Aby odzyskać do niego dostęp miał postępować zgodnie z instrukcjami. Najpierw były pytania m.in. o to, kto i z ilu urządzeń ma do niego dostęp. Potem przyszedł kod QR, który miał zeskanować telefonem. Gdy to zrobił ekran telefonu zrobił się czarny i telefon został zablokowany. Następnie, zgodnie z zaleceniami, pokrzywdzony udostępnił swoje dane osobowe, informacje o swoim rachunku bankowym i karcie płatniczej.
- Gdy z konta mężczyzny zaczęły znikać pieniądze, zorientował się, że został oszukany. Zadzwonił na infolinię banku, aby zablokować dostęp do środków. Wówczas dowiedział się, że stracił blisko 50 tysięcy złotych – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
Jak ustalili gostyńscy policjanci, część pieniędzy wypłacona została w bankomacie w Poznaniu. Gostyńscy mundurowi nawiązali kontakt z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Poznańscy funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn.
- Do zatrzymań doszło na terenie Poznania. Podejrzani to dwaj 22-latkowie oraz 19-latek, obywatele Ukrainy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu – mówi M. Curyk.
Gostyńscy policjanci przedstawili zatrzymanym zarzut oszustwa. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zatrzymania paszportów. Wobec jednego z 22-latków zostało dodatkowo zastosowane poręczenie majątkowe.
Policjanci sprawdzają, czy podejrzani mężczyźni mogli dopuścić się podobnych przestępstw na szkodę innych osób.