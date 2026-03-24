Przeciwnikiem „Biało-Niebieskich” będzie Orlen Oil Motor Lublin. Dla leszczyńskich kibiców to okazja, by jeszcze przed oficjalnym startem ligi zobaczyć w akcji wielokrotnego mistrza świata, Bartosza Zmarzlika. Lider gości zmierzy się z najmocniejszym zestawieniem Unii, w którym nie zabraknie Janusza Kołodzieja i Grzegorza Zengoty.

Kluczowa weryfikacja formy

Sztaby szkoleniowe obu drużyn traktują ten sparing jako istotny moment weryfikacji ustawień sprzętowych oraz zgrania zawodników przed nadchodzącym sezonem. Mimo towarzyskiego charakteru spotkania, trenerzy zapowiadają walkę o każdy punkt na dystansie czterech okrążeń.

Pierwszy bieg zaplanowano na godzinę 16:00. Bramy stadionu im. Alfreda Smoczyka (numery 1, 8, 9 oraz 14) zostaną otwarte dla fanów o godzinie 15:00. Przy wejściu każdy kibic otrzyma bezpłatną rozkładówkę z tabelą biegową.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno – Orlen Oil Motor Lublin

Orlen Oil Motor Lublin:

Bartosz Zmarzlik

Fredrik Lindgren

Mateusz Cierniak

Jack Holder

Dominik Kubera

Wiktor Przyjemski

Bartosz Bańbor

Fogo Unia Leszno: 9. Janusz Kołodziej 10. Andrzej Lebiediew 11. Grzegorz Zengota 12. Ben Cook 13. Keynan Rew 14. Hubert Jabłoński 15. Antoni Mencel

Bilety i informacje organizacyjne

Klub przygotował zróżnicowany cennik wejściówek, dostosowany do różnych grup wiekowych:

Bilet normalny: 25 zł.

Bilet ulgowy (uczniowie szkół średnich i studenci): 15 zł.

Bilet dla dzieci (uczniowie szkół podstawowych i młodsi): 5 zł.

Posiadacze karnetów oraz Złotych Kart mają zapewniony wstęp po odbiciu kart na skanerach przy bramach.

Sprzedaż biletów rusza we wtorek o południu – wejściówki można nabyć w serwisie internetowym oraz stacjonarnie w klubowym sklepie w Galerii Leszno. W dniu zawodów kasy przy stadionie zostaną uruchomione o godzinie 15:00. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na trybunach, klubowa telewizja przygotowała płatną transmisję na żywo.

