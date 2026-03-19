4-osobowa rodzina z Kościana w szpitalu. W nocy zatruli się czadem

Bezbarwny, bezwonny i niewidzialny

Do zdarzenia doszło dziś (19 marca) ok. godz. 00:30 w budynku wielorodzinnym przy ul. Baczkowskiego w Kościanie. Gdy strażacy dojechali na miejsce, pomocy rodzinie udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podejrzewali, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla.

- Strażacy przystąpili do pomocy zespołowi ratownictwa medycznego. Ta rodzina została ewakuowana na zewnątrz. Równolegle ewakuowano z tego budynku łącznie 17 osób – mówi Dawid Kryś, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego weszli do mieszkania z miernikiem wielogazowym. W mieszkaniu znajdował się piec gazowy typu junkers.

- Badanie wykazało wysokie stężenie tlenku węgla na poziomie 450 ppm, i to już po częściowym przewietrzeniu – mówi D. Kryś. - Mieszkanie zostało przewietrzone. Następnie, po przewietrzeniu strażacy uruchomili ten piec i miernik znowu zaczął wskazywać stężenie tlenku węgla.

Prawdopodobnie więc do niebezpiecznego zdarzenia doprowadziła wada pieca. Strażacy odłączyli gaz i wyłączyli piec z użytku.

W mieszkaniu nie było czujki czadu. Na całe szczęście domownicy jeszcze nie spali. Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla. Małe i niedrogie urządzenie ostrzeże przed zagrożeniem zanim na pomoc będzie za późno.

Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać