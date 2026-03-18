"Niekobiecy" przedmiot kradzieży. Mieszkanka Gostynia usłyszała zarzut

Joanna Haliasz
2026-03-18 11:36

Kobieta ukradła z piwnicy... komplet kół z felgami. Żadnego nie udało się odzyskać.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

"Niekobieca" kradzież

Policjanci zajęli się sprawą po zawiadomieniu od innej kobiety. Pokrzywdzona powiadomiła mundurowych o kradzieży 19-calowych felg wraz z kołami, które przechowywała w piwnicy znajomych.

- W połowie marca pokrzywdzona chciała zabrać swoje koła i wtedy okazało się, że zostały skradzione – mówi Monika Curyk, oficer prasowy gostyńskiej policji.

Policjanci wydziału kryminalnego szybko ustali osobę odpowiedzialną za kradzież.

- Okazała się nią 25-letnia mieszkanka Gostynia - mówi M. Curyk.

Kobieta usłyszała zarzut kradzieży mienia o wartości 1700 złotych. Grozi jej za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Niestety, kół i felg nie udało się odzyskać. Zostały przez kobietę „spieniężone”.

