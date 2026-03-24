41-latek z Korzeńska z kilkoma zarzutami. Uwagę policjantów przykuły... tablice auta

Z drogi za kratki

Do zatrzymania 41-latka doszło ok. godz. 10:00, gdy mundurowi patrolowali Kąty. Ich uwagę przykuł volkswagen golf.

- Funkcjonariusze zauważyli, że zamontowane na nim tablice rejestracyjne są podrobione, co potwierdziła przeprowadzona kontrola. Kierującym okazał się 41‑letni mieszkaniec Korzeńska. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia 7 miesięcy kary pozbawienia wolności. Dodatkowo ustalono, że nie posiada on wymaganego prawa jazdy, a więc kierował pojazdem bez uprawnień. W trakcie czynności policjanci ujawnili przy nim również niewielkie ilości marihuany, amfetaminy oraz metamfetaminy - wymienia Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Z uwagi na podejrzenie, że mógł kierować pod wpływem środków odurzających pobrano mu krew do badań. 41-latek odpowie za używanie podrobionych tablic rejestracyjnych, posiadanie narkotyków, a także za kierowanie pod wpływem narkotyków, jeśli potwierdzi to badanie. Za kierowanie bez uprawnień zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Na rozprawę będzie czekał już za kratkami, gdzie będzie odbywał karę 7 miesięcy więzienia, której do teraz udało mu się unikać.

