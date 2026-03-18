44-latek z Gostynia już za kratkami. Oszukał na ponad milion złotych

Poszukiwany-zatrzymany

44-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie i w jakich okolicznościach został zatrzymany, ale było to na terenie Gostynia.

- Policjanci Wydziału Kryminalnego zajmujący się poszukiwaniami osób zatrzymali 44-letniego mieszkańca Gostynia, który był poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu do odbycia kary 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem za liczne oszustwa, których łączna wartość przekroczyła milion złotych – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna został najpierw osadzony w policyjnym areszcie, z którego trafił prosto do zakładu karnego.

