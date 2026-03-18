44-latek z Gostynia już za kratkami. Oszukał na ponad milion złotych

Joanna Haliasz
2026-03-18 10:28

Mężczyzna poszukiwany był przez poznański sąd w związku z wyrokiem za poważne przestępstwa. Został zatrzymany w swoim rodzinnym mieście.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

44-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie i w jakich okolicznościach został zatrzymany, ale było to na terenie Gostynia.

- Policjanci Wydziału Kryminalnego zajmujący się poszukiwaniami osób zatrzymali 44-letniego mieszkańca Gostynia, który był poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu do odbycia kary 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem za liczne oszustwa, których łączna wartość przekroczyła milion złotych – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna został najpierw osadzony w policyjnym areszcie, z którego trafił prosto do zakładu karnego.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Polecany artykuł:

Nietypowy pościg w Lesznie. Para nastolatków na hulajnodze uciekała przed polic…
Quiz. Opisujemy potrawę, a ty zgadujesz nazwę
Pytanie 1 z 10
Delikatne, lekko słodkie ciasto, w środku miękkie, ciągnące się jabłka z cynamonem