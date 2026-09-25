50-latek z powiatu gostyńskiego znęcał się nad żoną i córką. Sam wezwał policję

Joanna Haliasz
2026-09-25 13:17

Mężczyzna wezwał policję, gdy po między małżonkami doszło do szarpaniny. Był mocno zdziwiony, gdy policjanci zdecydowali, żeby to jego zatrzymać. Wyszło na jaw, że 50-latek od dłuższego czasu znęcał się nad swoją żoną i córką.

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Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Przemoc jest karalna

Kłopoty 50-latka zaczęły się, gdy sam wezwał policję na interwencję. Mężczyzna poinformował mundurowych, że między nim a żoną doszło do szarpaniny. Jak twierdził, kobieta zarzuca mu, że ją poddusza, czemu on zaprzeczał. 

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, przeprowadzili czynności i ustalili, że sytuacja w tym domu ma znacznie dłuższą historię - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

Mężczyzna miał od listopada 2024 roku wszczynać po alkoholu awantury domowe, podczas których znieważał żonę i pełnoletnią córkę. Miał również stosować wobec nich przemoc fizyczną, jak popychanie i szarpanie. 

- Podczas awantury mężczyzna żądał pieniędzy, gdy ich nie otrzymał zaczął podduszać żonę po czym pchnął ją mebel, w wyniku czego kobieta wraz z nim upadła. W chwili interwencji 50-latek był nietrzeźwy. Badanie wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Był zaskoczony, że za to co zrobił policjanci zdecydowali o jego zatrzymaniu - mówi M. Curyk. 

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut znęcania się nad żoną i córką. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Ponadto, policjanci zastosowali wobec 50-latka zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakaz kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób.

Jeśli doświadczasz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem, nie pozostawaj obojętny. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Pomoc, wsparcie i informacje o dostępnych formach pomocy można również uzyskać pod bezpłatnym, całodobowym numerem 800 120 002 – „Niebieska Linia” - przypomina policja. 

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