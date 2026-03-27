67-latek z gminy Pępowo zastrzelił kota z wiatrówki. Bo koty wyrządzają szkody

Chciał go nastraszyć

Wczoraj (26 marca) późnym popołudniem policjanci z Posterunku Policji w Krobi zostali powiadomieni o znalezieniu martwego kota.

- Właścicielka kota, powiadomiła że jej kot został znaleziony martwy. Kobieta przewiozła kota do lekarza weterynarii, który stwierdził zgon zwierzęcia. W trakcie badania RTG ujawnił w ciele kota śrut, który był bezpośrednią przyczyną jego śmierci - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mundurowi przesłuchali pokrzywdzoną oraz świadków zdarzenia i w trakcie prowadzonych czynności ustalili sprawcę.

- Okazał się nim 67-letni mieszkaniec gminy Pępowo. Mężczyzna przyznał się do oddania strzału z wiatrówki w kierunku kota. Jak wyjaśnił, koty wyrządzają szkody na terenie ogródków działkowych i chciał kota nastraszyć, nie mając zamiaru wyrządzić mu krzywdy - dodaje M. Curyk.

Policjanci zabezpieczyli u mężczyzny wiatrówkę oraz śrut.

67-latek odpowie przed sądem za zabicie zwierzęcia. Zgodnie ustawą o ochronie zwierząt grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

