Ukradli… butle z gazem. Kradzież z włamaniem mieszkańców powiatu głogowskiego w powiecie wschowskim

Joanna Haliasz
2026-03-20 12:13

Do kradzieży doszło pod osłoną nocy w miejscowości Stare Strącze. Policjanci szybko ustalili i zatrzymali sprawców.

Autor: KPP Wschowa/Lubuska Policja/ Archiwum prywatne

Ciężki i niebezpieczny łup 

Do przestępstwa doszło w środę (18 marca) w nocy w miejscowości Stare Strącze.

 - Odpowiedzialni za kradzież, poruszali się samochodem typu kombi, przecięli kłódkę zabezpieczającą stojak, a następnie zabrali 12 butli z gazem. Po zapakowaniu łupu do pojazdu odjechali w kierunku Lipinek - mówi Marek Cieślakowski, z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Sprawa zajęli się wschowscy policjanci, którzy po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu wytypowali osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem.

- Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres, gdzie na posesji ujawnili pojazd, który mógł być wykorzystany podczas kradzieży. Wewnątrz auta zabezpieczono ślady oraz odzież. Właściciel samochodu został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przybył drugi z wytypowanych mężczyzn. Przeszukanie jego miejsca zamieszkania potwierdziło przypuszczenia policjantów – odnaleziono odzież, w której mężczyzna dokonał włamania - mówi M. Cieślakowski. 

Sprawcy planowali sprzedać swój łup. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do wschowskiej komendy. Tam usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

