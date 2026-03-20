Ukradli… butle z gazem. Kradzież z włamaniem mieszkańców powiatu głogowskiego w powiecie wschowskim

Ciężki i niebezpieczny łup

Do przestępstwa doszło w środę (18 marca) w nocy w miejscowości Stare Strącze.

- Odpowiedzialni za kradzież, poruszali się samochodem typu kombi, przecięli kłódkę zabezpieczającą stojak, a następnie zabrali 12 butli z gazem. Po zapakowaniu łupu do pojazdu odjechali w kierunku Lipinek - mówi Marek Cieślakowski, z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Sprawa zajęli się wschowscy policjanci, którzy po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu wytypowali osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem.

- Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres, gdzie na posesji ujawnili pojazd, który mógł być wykorzystany podczas kradzieży. Wewnątrz auta zabezpieczono ślady oraz odzież. Właściciel samochodu został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przybył drugi z wytypowanych mężczyzn. Przeszukanie jego miejsca zamieszkania potwierdziło przypuszczenia policjantów – odnaleziono odzież, w której mężczyzna dokonał włamania - mówi M. Cieślakowski.

Sprawcy planowali sprzedać swój łup. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do wschowskiej komendy. Tam usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

