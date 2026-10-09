Więcej drzew w Lesznie

Akcję z okazji obchodzonego jutro Światowego Dnia Drzewa zorganizowali Urząd Miasta Leszna i Miejski Zakład Zieleni w Lesznie. Na miesjce akcji wybrano odcinek wzdłuż Osiedla Rejtana.

- Nie sadzimy sami, chcemy przez tą akcję edukacyjną powiedzieć też dzieciom, że to ich robota, żeby dbały o te drzewa. Myślę, że to taka dobra akcja, która też jest przeciwko wandalizmowi, który się dzieje. Jak sadzimy i robimy coś sami, to dzieci dużo lepiej do tego podchodzą i bardziej szanują – mówił Patryk Józefowicz, przewodniczący Rady Miasta Leszna.

Posadzone zostały 32 drzewa: lipy, wiśnie Kanzan oraz klony Globosum.

- Lipa, która jest uzupełnieniem istniejącego szpaleru. Wiśnia w odmianie kwitnącej na różowo, jako nowy gatunek, który ma być dekoracyjny. I klon w odmianie Globosum, czyli takiej kulistej, który rośnie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Również jako uzupełnienie istniejących nasadzeń – mówiła Natalia Grobelna pełnomocnik ds. zieleni i estetyki miasta.

Dzisiejsze nasadzenia na Al. Konstytucji 3 Maja zorganizowano także w ramach programu miejskiego „1000 drzew dla Leszna”. Kolejne takie akcje odbędą się dopiero wiosną przyszłego roku.

Na Polu Nadziei w Lesznie posadzono żonkile. Posiano też łąkę kwietną i postawiono domki dla owadów