Bezpieczny i wygodny. Taki będzie żłobek MIŚ w Lesznie po remoncie

Nowy MIŚ

Wizualizacje nowego żłobka pokazał dziś w swoich mediach społecznościowych prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

„Pierwsze szkice i propozycje zaproponowane przez projektantów bardzo mi się podobają, są dobrze przemyślane i przeanalizowane” – napisał prezydent miasta.

W lipcu gotowa ma być dokumentacja projektowa i znany ma być wstępny koszt przebudowy żłobka. Miasto zamierza złożyć wniosek do rządowego programu „Aktywny Maluch” o 3,5 mln złotych na utworzenie 60 nowych miejsc dla maluchów.

"Planujemy stworzyć przestrzeń dla blisko 100 dzieci, podzielonych na 4 grupy. Oprócz sal dla dzieci, szatni, toalet i pomieszczeń technicznych, czy kuchni, powstanie węzeł socjalny dla pracowników. Zmieni się układ komunikacyjny. Powstanie winda. To będzie przestronne, bezpieczne i wygodne miejsce. Dla wszystkich" – napisał Grzegorz Rusiecki.

Działalność żłobka MIŚ na czas przebudowy nie będzie przerwana, ale prowadzona w innej, tymczasowej lokalizacji. Jej miejsca jeszcze nie wskazano.

