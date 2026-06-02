Bieg, kijki i wioślarz. Zbliża się III Ultramaraton wsparcia w Lesznie

Ultramaraton wsparcia odbędzie się w Lesznie już po raz trzeci. Celem pierwszego Ultramaratonu była pomoc choremu Hubertkowi, druga i zbliżająca się trzecia - Liliance z Kąkolewa.

- Dziewczynka urodziła się z niedożywieniem i z niedotlenieniem i potrzebne jest leczenie i rehabilitacja. Podczas ostatniej edycji zebraliśmy około 13 tysięcy złotych - mówi Maria Hampel, współorganizatorka Ultramaratonu.

Formuła Ultramaratonu Wsparcia nie zmienia się.

- Formuła zostaje ta sama. Organizujemy bieg 24-godzinny. Można biegać bądź maszerować. W tym roku mamy już profesjonalny pomiar czasu, więc każdy będzie mógł rywalizować i sprawdzać po prostu swoje międzyczasy - mówi M. Hampel. - Aktualnie trwają już licytacje na naszym fanpage'u na Facebooku. Całość wpisowego też będzie przekazana na cel charytatywny.

Pomyślano także o tych, którzy amatorami biegania lub maszerowania nie są, a również chcieliby wziąć udział w sportowym pomaganiu.

- W tym roku też mamy taką, można powiedzieć, nowość. Studio CoFit19 organizuje coś takiego, że będzie można walczyć w wioślarzach. Nie każdy lubi biegać. Przyłączyli się do nas, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie - dodaje Patryk Hampel, współorganizator wydarzenia.

Wszystko rozpocznie się w sobotę 13 czerwca, o godz. 10:00 na placu studia treningowego Red Line przy ul. Jesionowej 13 w Lesznie. Tuż przed startem zaplanowano wspólna rozgrzewkę dla uczestników biegu. Każdy może wziąć w nim udział i biec tak długo, jak będzie chciał lub czuł się na siłach.

- Rekord trasy biegowej to jest 150 kilometrów. Wiemy, że w tym roku kilku śmiałków będzie chciało pobić ten rekord. W kijkach rekord trasy to 60 kilometrów. Też słuchy doszły, że ktoś tam będzie atakował ten rekord. Sądzę, że jak wszystko dobrze pójdzie, 200 kilometrów w 24 godziny pęknie - mówi P. Hampel.

Równie ważny co sportowa część wydarzenia będzie także sobotni charytatywny piknik rodzinny na Jesionowej, z atrakcjami dla dzieci. Rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do 15:00. W programie gry i zabawy, konkursy, plecenie warkoczyków, strefa gastronomiczna ze specjałami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kąkolewa oraz strefa OSP Kąkolewo.

Ultramaraton Wsparcia zakończy się w niedzielę 14 czerwca o godz. 10:00. Honorowy patronat nad nim objął Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

