Darmowe przejazdy i przejażdżki zabytkiem. MZK w Lesznie świętuje 50-lecie istnienia

Pół wieku MZK

Uroczystość rozpocznie się jutro o godz. 10:00 w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Ostroroga w Lesznie. Przed budynkiem od godz 12:00 czynna będzie wystawa taboru autobusowego. Będzie można przyjrzeć się pojazdom obecnie eksploatowanym przez MZK w Lesznie, a także nowoczesnym autobusom demonstracyjnym. Od godz. 12:00 do 15:00 będzie można za darmo przejechać się zabytkowym autosanem H9-35, który posiada jubilat. Trasa przejazdu: Ostroroga (MOK) – Mickiewicza – Narutowicza – Pl. Kościuszki – Niepodległości – Ostroroga (MOK). Tego dnia bezpłatnie wozić będą swoich pasażerów także pozostałe, współczesne autobusy miejskie.

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie powstał 1 marca 1976 roku. Pierwotnie funkcjonował w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i miał swoją siedzibę przy ul. Lipowej, gdzie obecnie mieszczą się Wodociągi Leszczyńskie. Zaczynał z dziesięcioma autobusami jeżdżącymi na 5 liniach. Najstarsza z nich to „1”, której trasa – jako jedynej - do dziś niewiele się zmieniła.

Zabytkowy autosan MZK w Lesznie