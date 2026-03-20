Dni Góry 2026. Wiemy kiedy i kto wystąpi

Jak świętować będzie Góra?

Dni Góry 2026 odbędą się 27 czerwca, w pierwsza sobotę wakacji. Na scenie na górowskim rynku o godz. 12:00 rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”. To nowość w programie święta miasta.

Oficjalne otwarcie Dni Góry odbędzie się o godz. 17:00 na scenie na stadionie miejskim. To tam Zaplanowano najwięcej atrakcji. Wcześniej, bo już o godz. 10:00 podziwiać będzie można jednoślady – uczestników III Rajdu Motocykli Zabytkowych i Współczesnych.

Pierwsza muzyczna gwiazda Dni Góry pojawi się na scenie zaraz po oficjalnym otwarciu imprezy. O godz. 17:15 rozpocznie się koncert Marka Piekarczyka. Urodzonego w Poznaniu wokalisty, autora tekstów, lidera legendarnego zespołu rockowego TSA i osobowości telewizyjnej. Utwory TSA zajmowały w latach 80. ub. wieku czołowe miejsca na polskich listach przebojów, a grupa została uznana za prekursora heavy metalu w kraju. O godz. 19:00 scenę przejmie zespół Video. Video to jeden z najpopularniejszych zespołów współczesnej polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa powstała w 2007 roku, założyli ją Maciej Durczak, Wojciech Łuszczykiewicz i Tomasz Lubert. Zepsól ma na swoim koncie kilka nagród. W 2011 roku Video zdobył pierwszą nagrodę w kategorii Zespół Roku na gali Eska Music Awards, a potem jeszcze dwie statuetki dla „Najlepszego zespołu”.

O 21:00 rozpocznie się koncert Michała Szpaka „Love is love”. Polski piosenkarz i autor tekstów, zainspirowany brzmieniem lat 80. i 90. Popularność przyniósł mu udział w pierwszej edycji telewizyjnego talent show TVN – X Factor w 2011 roku i wykonanie piosenki „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, za które publiczność nagrodziła go długimi owacjami na stojąco.

Dni Góry 2026 zakończy zabawa taneczna, która rozpocznie się o 23:00.

