Notoryczny złodziej

Mężczyzna został zatrzymany "w wyniku prowadzonych intensywnych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych" górowskich policjantów. 37-latkowi z Góry zarzucono dokonanie prawie 30 kradzieży, włamań i zniszczeń mienia na terenie powiatu górowskiego.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna włamywał się m.in. do piwnic w blokach mieszkalnych, niezamieszkałych budynków, myjni samochodowej, samochodów osobowych i dostawczych, sklepów oraz punktów usługowych. Jego łupem padły rowery, rower elektryczny, elektronarzędzia, przewody elektryczne, rurki miedziane, akumulatory, narzędzia ogrodowe, meble ogrodowe, perfumy oraz telefon komórkowy - wymienia Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Górowianin miał nawet uszkodzić kwiatomat i ukraść z niego bukiet o wartości 200 złotych. Straty jakie tym spowodował przekroczyły ponad 2 tys. złotych.

- Z uwagi na straty i szkody poniesione przez pokrzywdzonych wskutek wyrządzonych przestępstw, górowscy policjanci wnioskują do Prokuratury Rejonowej w Głogowie o zabezpieczenie majątkowe na mieszkaniu podejrzanego w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń - przekazała M. Nieborak.

37-latkowi grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna już trafi za kratki, bo jak się okazało ma do odbycia karę więzienia za inne przestępstwo.