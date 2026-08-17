Nielegalny hazard w Górze. Zlikwidowano kolejne automaty do gier

Kolejne zlikwidowane

Nielegalne miejsce hazardu funkcjonowało w obrębie centrum Góry. Co ciekawe, w miejscu w którym mieściła się zlikwidowana już kiedyś podobna działalność.

- Na terenie miasta Góra zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych i zabezpieczyli 3 automaty. Zatrzymano 55-letniego mieszkańca gminy Góra, podejrzewanego o pomocnictwo w prowadzeniu gier hazardowych. W sprawie przesłuchano 2 osoby, które przebywały w pomieszczeniu nielegalnego kasyna. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu - informuje Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Za prowadzenie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz obie łącznie.

To kolejny zlikwidowany punkt nielegalnego hazardu w Górze, przy współpracy funkcjonariuszy górowskiej policji i służby celno-skarbowej. Wiosną br. w ramach śledztwa prowadzonego przez Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy przeszukano 80 lokalizacji nielegalnego hazardu na terenie kilku województw, m.in. w Lesznie, Gostyniu, Kościanie, Rawiczu i Górze. Zabezpieczono wtedy ponad 150 urządzeń i zatrzymano 30 osób.

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