Nielegalny hazard w Górze. Zlikwidowano kolejne automaty do gier

Joanna Haliasz
2026-08-17 15:20

Miejsce nielegalnego hazardu „odwiedzili” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Górze oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Jedna osoba została zatrzymana.

Trzy automaty do gier w ciemnym pomieszczeniu. O likwidacji nielegalnego salonu w Górze przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Góra/archiwum/ Archiwum prywatne zdj. ilustracyjne

Kolejne zlikwidowane

Nielegalne miejsce hazardu funkcjonowało w obrębie centrum Góry. Co ciekawe, w miejscu w którym mieściła się zlikwidowana już kiedyś podobna działalność.

- Na terenie miasta Góra zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych i zabezpieczyli 3 automaty. Zatrzymano 55-letniego mieszkańca gminy Góra, podejrzewanego o pomocnictwo w prowadzeniu gier hazardowych. W sprawie przesłuchano 2 osoby, które przebywały w pomieszczeniu nielegalnego kasyna. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu  - informuje Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze. 

Za prowadzenie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz obie łącznie. 

To kolejny zlikwidowany punkt nielegalnego hazardu w Górze, przy współpracy funkcjonariuszy górowskiej policji i służby celno-skarbowej. Wiosną br. w ramach śledztwa prowadzonego przez Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy przeszukano 80 lokalizacji nielegalnego hazardu na terenie kilku województw, m.in. w Lesznie, Gostyniu, Kościanie, Rawiczu i Górze. Zabezpieczono wtedy ponad 150 urządzeń i zatrzymano 30 osób. 

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