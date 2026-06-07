Bryczką na Świętą Górę

Do wypadku doszło wczoraj (6 czerwca) w godzinach popołudniowych. 53-letni duchowny był uczestnikiem V Pielgrzymki Konnej i Zaprzęgów Konnych do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Świętej Górze.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, ze 53-letni woźnica podróżował bryczką wraz z dwiema pasażerkami. W trakcie wykonywania manewru wymijania z ciągnikiem rolniczym koń spłoszył się. Wtedy kobiety opuściły bryczkę. Zwierzę wykonało gwałtowny manewr zawracania, co spowodowało wywrócenie się bryczki. W wyniku zdarzenia 53-letni woźnica został uwięziony pod bryczką i był ciągnięty przez konia na odcinku kilkudziesięciu metrów – poinformowała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Poszkodowany 53-latek trafił do szpitala w Puszczykowie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji lekarz, który zabierał poszkodowanego do szpitala stwierdził ogólne potłuczenia ciała oraz rozległe obrażenia skóry głowy, rąk i nóg.

Okoliczności wypadku ustalają gostyńscy policjanci.

Podczas pielgrzymki uczestnicy spotkania i parafianie modlili się m.in. o zdrowie dla rannego proboszcza.

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