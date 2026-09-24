Uwaga na zwierzynę!

Do zdarzenia, a dokładnie dwóch doszło dziś (24 września) przed godz. 7:00, między miejscowościami Garzyn i Kąkolewo.

- Kierujący Skodą 60-letni mieszkaniec Kalisza, jadąc drogą krajową nr 12 od strony Garzyna w kierunku Leszna, na prostym odcinku drogi uderzył w przebiegającego przez jezdnię jelenia. Chwilę później w tym samym miejscu kierująca Mercedesem 46-letnia mieszkanka Borku Wielkopolskiego jadąc w tym samym kierunku, czyli od strony Garzyna w kierunku Leszna, omijając stojącą Skodę uderzyła w jadący w przeciwnego kierunku pojazd marki Opel Astra, którego kierującym był 39-letni mieszkaniec gminy Święciechowa - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Na szczęście, nikomu nic się nie stało i żaden z uczestników nie potrzebował pomocy medycznej.

Za spowodowanie zdarzenia drogowego policjanci ukarali kierującą Mercedesem kobietę mandatem karnym.

Cysterna uwięziona pod rogatkami. To nagranie szokuje!