Nowe życie Edenu

Kompleks Eden Green w Dąbczu (taki ma adres, choć wielu przypisuje go do Rydzyny) uruchomiony został w 2012 roku. Oferował klientom m.in. spa, saunę, grotę solną, siłownię oraz boiska do gry w squasha czy badmintona. Po trzech latach od otwarcia został zamknięty, a potem wystawiony na sprzedaż.

- Od tak naprawdę 30 stycznia bieżącego roku działamy już w Eden. Intensywne remonty, by dostosować do możliwości otwarcia przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Chcemy także wejść w program Rehabilitacja 25+. Naszym marzeniem jest też kontynuowanie i otwarcie turnusów rehabilitacyjnych, ale to na dalszych etapach. Mamy ostatnio bardzo dużo chętnych do przyjęcia i tak naprawdę życie dopiero dalsze pokaże, czy będziemy się przenosić, czy będzie to kontynuacja Totus Tuus w Dąbczu. Takie decyzje jeszcze nie zapadły – powiedziała Radiu Eska Agnieszka Kraśner, założycielka Totus Tuus.

Obiekt znajduje się przy DW309, niedaleko Zalewu w Rydzynie. Wokół niego spory kawałek terenu i lasy.

- Dla nas jest właśnie wymarzone, bo jest na uboczu. Mamy idealny dojazd, bo mamy dzieci bardzo dużo dojezdnych, nie tylko leszczyńskich. Przyjeżdżają do nas dzieci z Leszna, Wilkowic, Święciechowy, z Górzna, Gostynia, spod Wolsztyna. Mamy bardzo duży parking. Już niedługo, bo już w maju będziemy zakładać dostosowany do osób z niepełnosprawnościami plac zabaw. Będzie to wszystko wygrodzone. Już mamy ziemię przeoraną, żeby zrobić strefę ogrodniczą, bo chcemy kontynuować idee placówki Totus Tuus z Leszna i mieć warsztaty ogrodnicze, chcemy mieć możliwość wprowadzenia konia – mówi A. Kraśner.

W nowej lokalizacji Totus Tuus planuje rozpocząć działalność z początkiem nowego roku szkolnego.

Rekrutacja do Totus Tuus jest ciągła i do jej społeczności można dołączyć w dowolnym momencie.

