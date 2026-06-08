Ewakuowano ponad 850 uczniów i pracowników szkół i pływalni w Lesznie. Akcja służb na Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-06-08 11:19

Policjant i wyszkolony pies sprawdzają teren szkół przy Al. Jana Pawła II w Lesznie. To po mailu z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym, jaki otrzymała dziś dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych. Na miejsce wezwano służby i ewakuowano dwie placówki oświatowe oraz pływalnię.

Niebezpieczna wiadomość

Maila o podłożonym ładunku wybuchowym odebrała dziś (8 czerwca) po godz. 10:00 dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Al. Jana Pawła II w Lesznie. Natychmiast wezwała służby i zaalarmowała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 mieszczącej się w sąsiednim budynku oraz Środowiskową Pływalnię Edukacyjną. 

- W momencie przyjazdu służb wszystkie osoby z obu szkół były ewakuowane oraz basen. Na miejsce przybył policjant z psem, który aktualnie przeszukuje budynki. Taka sama sytuacja była też przed chwilą w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - mówił Radiu Eska Krzysztof Suleja, z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. 

Z budynków szkół i pływalni ewakuowały się w sumie 852 osoby. Ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie. 

-  Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby robić próbne ewakuacje - przyznała Wioletta Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. 

Na szczęście, niczego niebezpiecznego w budynkach szkolnych i pływalni nie znaleziono. Po ich sprawdzeniu uczniowie i pracownicy wrócili do środka. 

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