Niebezpieczna wiadomość

Maila o podłożonym ładunku wybuchowym odebrała dziś (8 czerwca) po godz. 10:00 dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Al. Jana Pawła II w Lesznie. Natychmiast wezwała służby i zaalarmowała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 mieszczącej się w sąsiednim budynku oraz Środowiskową Pływalnię Edukacyjną.

- W momencie przyjazdu służb wszystkie osoby z obu szkół były ewakuowane oraz basen. Na miejsce przybył policjant z psem, który aktualnie przeszukuje budynki. Taka sama sytuacja była też przed chwilą w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - mówił Radiu Eska Krzysztof Suleja, z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Z budynków szkół i pływalni ewakuowały się w sumie 852 osoby. Ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie.

- Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby robić próbne ewakuacje - przyznała Wioletta Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie.

Na szczęście, niczego niebezpiecznego w budynkach szkolnych i pływalni nie znaleziono. Po ich sprawdzeniu uczniowie i pracownicy wrócili do środka.