OSP we Wschowie nie ma własnej remizy. Korzysta z gościnności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, przy drodze krajowej nr 12. Remiza OSP ma być zlokalizowana po drugiej stronie miasta, przy ul. Wolsztyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305, w pobliżu ronda.

Remiza ma nowoczesną bryłę i prostą elewację, a jej wnętrze zaplanowano z myślą o codziennej pracy druhen i druhów. W koncepcji przewidziano garaż dla wozów strażackich, plac manewrowy, salę szkoleniową oraz oddzielne szatnie na czystą odzież i ubrania używane podczas akcji - poinformował Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy.

Wizja architektów uwzględnia również możliwość późniejszej ewentualnej rozbudowy remizy.

Własna remiza da im przestrzeń na sprzęt, szkolenia i przygotowanie do wyjazdów, gdy mieszkańcy naszej gminy potrzebują pomocy. Przed nami przygotowanie projektu i pozyskanie środków na budowę tej potrzebnej remizy - zapowiada włodarz.

W przyszłym roku miasto będzie starać się o pozwolenie na budowę remizy dla druhów i druhen OSP Wschowa.

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