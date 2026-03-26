Kolejne duże inwestycje w szkołach

Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 9 wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. Wartość inwestycji to ponad 11 mln złotych. W Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych termomodernizowane będą budynki F i G. Prace te powierzone zostały firmie Budo Instal z Leszna. Kosztować będą 10 mln zł.

- Przekazanie placu budowy w obu przypadkach planowane jest na przełom marca i kwietnia. Wykonawcy będą mogli w tym czasie przygotowywać się do rozpoczęcia robót, które powinny ruszyć się w kwietniu - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.

Obie szkoły przejdą kompleksowe termomodernizacje. Lista prac do wykonania jest długa.

- Zakres prac w szkole podstawowej obejmuje m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian i dachu oraz wymianę stolarki zewnętrznej i usprawnienie wentylacji. W sali gimnastycznej pojawi się także wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz system chłodzenia. Zaplanowano też wymianę oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED-owe i montaż instalacji fotowoltaicznej. W Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z kolei modernizacja obejmie budynki F i G. Zakres prac przewiduje także docieplenie ścian, dachu oraz ścian przygruncie, przy fundamentach. Będzie tu także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i kompleksowa modernizacja całej instalacji grzewczej oraz zasilającej ciepłą wodę użytkową i system wentylacji wraz z klimatyzacją - wymienia M. Wiśniewski.

Na realizację obu inwestycji miasto pozyskało blisko 13 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

