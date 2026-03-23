Skontrolowali taksówkarzy i kierowców "na aplikację" w Lesznie. Kto i jak wozi pasażerów? [ZDJĘCIA]

Kierowcy pod lupą

Kontrole przeprowadzono w piątek (20 marca) wieczorem i w nocy. Wzięli w nich udział także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lesznie, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

- Działania przeprowadzono na drogach miasta Leszna. Mundurowi sprawdzali m.in. dokumenty uprawniające do wykonywania transportu drogowego taksówką, posiadanie i sposób wykorzystywania kas fiskalnych i taksometrów, stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości i prawidłowości w przewozie osób. Podczas kontroli zwracano także uwagę na legalność pobytu obcokrajowców, czy osoby poszukiwane - mówiła Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Policjanci skontrolowali blisko 50 kierowców zajmujących się przewozem osób oraz ich pojazdy i wyposażenie.

- Wśród nich było 10 obcokrajowców. Jedna osoba nie posiadała wymaganej licencji. Policjanci zatrzymali 4 dowody rejestracyjne w związku z nieprawidłowościami technicznymi oraz ujawnili 6 wykroczeń drogowych - mówi M. Żymełka.

To były pierwsze w tym roku kontrole kierowców taksówek i "na apkę".

