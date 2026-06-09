Kolorowy zakątek

Pan Józef, jego żona i pies mieszkają na parterze w starej kamienicy przy ul. Leszczyńskich w Lesznie. Z ich niewielkiego tarasu rozpościera się widok na chodnik i ruchliwą drogę krajową nr 12, którą dziennie przejeżdżają tysiące samochodów. Ale im to nie przeszkadza. Szarą posadzkę tarasu przykrywa soczyście zielona sztuczna trawa. Kolorowy spektakl rozgrywa się na niewielkiej metalowej balustradzie tarasu. Obwieszona została doniczkami, które wypełniły ukochane kwiaty pana Józefa.

- Kocham surfinie! Na jesieni i wiosną są jakieś inne kwiaty, ale surfinie to moje ulubione – wyznaje z radością pan Józef.

Między żywymi roślinami fruwają sztuczne motyle i kręcą się kolorowe wiatraczki. Pod tarasem, skrawek ziemi obsadzony został aksamitkami. Żona pana Józefa z dumą przyznaje, że aranżacja tarasu to pomysł jej męża. Małżonkowie i ich pies lubią na nim przesiadywać.

- Pomysł jest mój, ponieważ od kilkudziesięciu lat zajmuje się kwiatami. A ponieważ jestem na emeryturze jest to sposób na spędzenie czasu. Rzadko wyjeżdżam, ponieważ to jednak wymaga troszeczkę opieki. Podlewanie i nawożenie, wyrywanie starych pnączy kwiatowych. Kocham to, kocham! I cieszę się, że Leszno dzięki mnie troszeczkę, troszeczkę jest ładniejsze – mówi pan Józef.

Mimo, że sezon na kwitnącym tarasie rozpoczął się niedawno, pan Józef już wie, jak będzie wyglądał on za rok.

- W przyszłym roku ładne rzeźby zamocuje przy kwiatach. Już mam. Jeszcze będzie ładniej! – uśmiecha się właściciel kolorowej przestrzeni.

Tarasik mieszkańców ul. Leszczyńskich to dobry przykład na to, że nawet mała przestrzeń stwarza duże możliwości. Wystarczy trochę wyobraźni i pracy, by mieć przyjazne miejsce do wypoczynku.

Żółte i niebieskie dywany kwiatów w Lesznie