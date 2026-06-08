Zaborowo od lat uchodzi za "zielone płuca" Leszna, a działki w rejonie ulicy Henrykowskiej to obecnie jedna z ciekawszych ofert na lokalnym rynku. Kluczowym atutem jest tu bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego Zaborowo, który jest jednym z ulubionych miejscem rekreacji mieszkańców.

Życie w rytmie "slow", ale z miejską wygodą

Lokalizacja przy ul. Henrykowskiej łączy dwa światy. Z jednej strony mamy dostęp do ścieżek rowerowych i terenów spacerowych, co docenią osoby aktywne i właściciele czworonogów. Z drugiej – przyszli mieszkańcy nie muszą martwić się o logistykę. W zasięgu krótkiego spaceru znajdują się:

Szkoła Podstawowa nr 4,

Przedszkole Miejskie nr 12,

punkty usługowe i sklepy.

Dodatkowo, komfort życia w tej części miasta wkrótce znacznie wzrośnie dzięki trwającej kompleksowej przebudowie ulicy Henrykowskiej, która zapewni nowoczesny i wygodny dojazd od strony ulicy 1 Maja.

Ceny startują od 243 tys. zł. Kiedy przetargi?

Walka o nieruchomości odbędzie się w formie licytacji (przetargów ustnych). Warto zaznaczyć w kalendarzu dwie daty:

23 czerwca 2026 r. – To kluczowy termin dla osób prywatnych. Pod młotek pójdzie dziewięć działek pod domy jednorodzinne. Powierzchnie są zróżnicowane (od 854 m² do 1 023 m²), a licytacje najtańszych parceli zaczynają się od 243 tys. zł.

– To kluczowy termin dla osób prywatnych. Pod młotek pójdzie dziewięć działek pod domy jednorodzinne. Powierzchnie są zróżnicowane (od 854 m² do 1 023 m²), a licytacje najtańszych parceli zaczynają się od 243 tys. zł. 16 czerwca 2026 r. – Termin dla inwestorów i deweloperów. Na sprzedaż wystawione zostaną cztery duże tereny pod zabudowę wielorodzinną. Tutaj ceny wywoławcze są znacznie wyższe i startują od 2,47 mln zł.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdziecie TUTAJ.