Królowa kręgli

Katarzyna Nowakowska wróciła z mistrzostw rozgrywanych w Austrii w sobotę (30 maja) rano. Przyjeła prosto z drogi na kręgielnię przy ul. Strzeleckiej w Lesznie, gdzie powitali ją gorąco koleżanki i koledzy z klubu SKK Polonia 1912 Leszno, rodzina i znajomi. Oczytanie wszystkich zdobytych tam przez nią medali i pobitych rekordów świata, przerywane gromkimi bramkami, zajęło kilka minut. Na twarzach wielu uczestników pojawiły się łzy wzruszenia. Także na twarzy Beaty Włodarczyk, prezes klubu.

- Do tej pory często przy wielu okazjach określano mnie jako najlepszą zawodniczkę polskiego kręglarstwa. Z wielką dumą przekazuję ci te koronę. Dla mnie byłaś już cztery lata temu, ale od teraz jesteś jedyną królową polskiego kręglarstwa – mówiła podczas "koronacji" wzruszona Beata Włodarczyk.

Trofea i osiągnięcia Katarzyny Nowakowskiej to także wielki sukces dla jej trenera Adriana Szulca.

- Takie owoce zbierać – miło, miło – przyznał trener. – Miejsce na walizce zrobiliśmy sobie, żeby z czymś przyjechać, ale ledwo się zmieściło, trzeba przyznać.

Nawet sama multimedalistka i rekordzistka nie wierzyła w tak ogromny sukces podczas mistrzostw.

- Nie spodziewałam się, że będzie tego aż tyle. Jak to się stało nie mam pojęcia – przyznała Katarzyna Nowakowska. – Jadę po pieska i to jest jedyne o czym teraz myślę – odpowiedziała na pytanie o najbliższe dni.

Jak przyznała Radiu Eska, przed mistrzostwami pożegnała swojego pupila i nawet zastanawiała się, czy jechać do Austrii.

Trofea i osiągnięcia Katarzyny Nowakowskiej na Mistrzostwach Europy i Świata 2026

6 medali:

4 złote medale

1 srebrny medal

1 brązowy medal

3 rekordy świata:• sprint - 245 kręgli• kombinacja U19 - 1304 kręgle• kombinacja U23 - 1324 kręgle

5 rekordów Polski:• indywidualnie kobiet - 673 kręgle• sprint - 245 kręgli• kombinacja U19 - 1304 kręgle• kombinacja U23 - 1324 kręgle• drużynowo U23 - 3590 kręgli (w tym 673 kręgle Katarzyny).